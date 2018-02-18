В Канаде построят хранилище для криптоактивов
В связи с постоянным ростом ценности цифровых активов власти Канады приняли решение построить хранилище для криптовалют.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на CCN.
Канадские чиновники хотят построить гигантское криптохранилище, в котором граждане смогут хранить свою криптовалюту и не волноваться о ее сохранности.
Центробанк станет куратором в реализации и строительстве проекта. Власти объясняют свой шаг ростом популярности криптовалют и повышенным интересом хакеров к ним, таким образом, цифровые активы граждан нуждаются в защите.
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"Банк Канады предлагает канадцам хранить свои электронные ключи в безопасном месте. В свою очередь, мы будем усовершенствовать систему безопасности, чтобы киберпреступники не смогли получить доступ к цифровым деньгам", — говорится в обращении банка.
Банковские хранилища считаются одним из самых безопасных и надежных мест для надлежащего хранения ценных предметов и записей.