Юбилейный "Оскар": стало известно, кто из звезд поможет объявлять победителей

Церемония вручения кинонаград "Оскар" состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Ведущим вновь станет Джимми Киммел.

Продюсеры юбилейной - 90-й церемонии награждения премии "Оскар" Майкл Де Лука и Дженнифер Тодд назвали первые имена актеров, которые будут соведущими на торжественном мероприятии.

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В частности ими будут Маэршал Али, Чедвик Боузман, Виола Дэвис, Лора Дерн, Дженнифер Гарнер, Тиффани Хаддиш, Грета Гервиг, Том Холланд, Кумаил Наньяни, Марго Робби, Эмма Стоун и Даниэла Вега, передает 112.ua.

"Вернувшись на сцену "Оскар" или появившись на ней в первый раз, каждый из этих артистов принесет свою собственную энергетику и привлекательность в этот незабываемый вечер", - отметили продюсеры.

Напомним, 23 января были объявлены все номинанты на премию "Оскар-2018".

Церемония вручения кинонаград состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Ведущим вновь станет Джимми Киммел.