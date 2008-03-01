В Германии циклон ”Эма”2 убил двоих людей, несколько ранены

2 человека погибли, несколько ранены в результате обрушившегося на Германию циклона "Эмма".

Как передает ИТАР-ТАСС, стихия нанесла миллионный ущерб: пострадали крыши многих домов, повалены заборы, рекламные щиты и дорожные указатели, возникли перебои с электричеством.

С серьезными задержками работает аэропорт Мюнхена - следовавший туда автобус с туристами "сдуло" в кювет, 6 человек получили ранения. В аэропорту Франкфурта часть рейсов была отменена. Прервано железнодорожное сообщение между Мюнхеном и австрийским Зальцбургом. Дороги соседней земли Баден-Вюртемберг пришлось расчищать от упавших деревьев.

Также нарушено железнодорожное сообщение между Дортмундом и Ганновером, Лейпцигом и Дрезденом, Мюнстером и Оснабрюком, Кобленцем и Кельном. Поезда идут в обход. Около Бонна скоростной «Интерсити-экспресс» врезался в упавшее дерево, машинист и многие пассажиры получили травмы, но серьезно никто не пострадал.