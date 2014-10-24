Туск заявил, что разговора с Путиным о разделе Украины не было
Бывший глава польского правительства Дональд Туск заявляет, что президент Российской федерации Владимир Путин никогда ему не предлагал поделить территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сегодня сказал в эфире TOK FM, комментируя скандал, который в начале этой недели вызвали слова бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского в интервью Politico Magazine.
"Ни на одной из встреч с президентом Путиным ни одно такое предложение не было озвучено", - сказал Туск.
Читайте такжеСкандал вокруг слов Сикорского о разделе Украины не навредил политике Польши - Коморовский
Избранный в конце августа новым председателем Совета Евросоюза Туск подтвердил последнюю декларацию Сикорского, отметив, что шесть лет назад в Москве он не проводил двустороннюю встречу с Путиным, на которой, по первой версии Сикорского, прозвучали эти слова.
"Не было встречи тет-а-тет в Москве. Была так называемая встреча в узком кругу и, возможно, кто-то путает такие формы, но встречи в узком кругу - это четыре на четыре или пять на пять", - сказал политик.
Туск заверил, что итоги таких встреч детально описывают в служебных записках и вся информация тогда тоже была передана тогдашнему президенту Леху Качинскому.
"Вся эта история показывает, насколько человеческая память может ввести в заблуждение", - сказал Туск, назвав "неадекватными" эмоции, которые вызвало это дело на фоне того, что сейчас творится в мире.
Туск, который возглавлял правительство Польши с осени 2007 года и стал первым главой правительства в современной истории страны два срока подряд, заявил, что считает это дело "закрытым" после того, как Сикорский признал, что он ошибся.
Как сообщал УНИАН, интервью Сикорского Politico Magazine вызвало огромный скандал в Польше и стало очередным поводом для крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" добиваться отставки политика с должности председателя Сейма за "безответственность".
Как заявил лидер партии Ярослав Качиньский, Сикорский, среди прочего, был обязан проинформировать об этом деле тогдашнего президента и его родного брата Леха Качиньского, но не сделал этого.