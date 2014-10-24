Туск заявил, что разговора с Путиным о разделе Украины не было

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сегодня сказал в эфире TOK FM, комментируя скандал, который в начале этой недели вызвали слова бывшего министра иностранных дел Радослава Сикорского в интервью Politico Magazine.

"Ни на одной из встреч с президентом Путиным ни одно такое предложение не было озвучено", - сказал Туск.

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Избранный в конце августа новым председателем Совета Евросоюза Туск подтвердил последнюю декларацию Сикорского, отметив, что шесть лет назад в Москве он не проводил двустороннюю встречу с Путиным, на которой, по первой версии Сикорского, прозвучали эти слова.

"Не было встречи тет-а-тет в Москве. Была так называемая встреча в узком кругу и, возможно, кто-то путает такие формы, но встречи в узком кругу - это четыре на четыре или пять на пять", - сказал политик.

Туск заверил, что итоги таких встреч детально описывают в служебных записках и вся информация тогда тоже была передана тогдашнему президенту Леху Качинскому.

"Вся эта история показывает, насколько человеческая память может ввести в заблуждение", - сказал Туск, назвав "неадекватными" эмоции, которые вызвало это дело на фоне того, что сейчас творится в мире.

Туск, который возглавлял правительство Польши с осени 2007 года и стал первым главой правительства в современной истории страны два срока подряд, заявил, что считает это дело "закрытым" после того, как Сикорский признал, что он ошибся.

Как сообщал УНИАН, интервью Сикорского Politico Magazine вызвало огромный скандал в Польше и стало очередным поводом для крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" добиваться отставки политика с должности председателя Сейма за "безответственность".

Как заявил лидер партии Ярослав Качиньский, Сикорский, среди прочего, был обязан проинформировать об этом деле тогдашнего президента и его родного брата Леха Качиньского, но не сделал этого.