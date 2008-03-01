На Чехию обрушился ураган

Чехия в субботу оказалась в эпицентре урагана, сила ветра которого в отдельных районах достигает 130 км в час, передает ИТАР-ТАСС.

Порывами ветра сорваны крыши с десятков строений, повреждены линии электропередач, повалены сотни деревьев. В Праге в результате повреждения крыш проведена эвакуация жителей одного из домов в районе Летняны и готовится эвакуация детского дома в районе Дольни-Почернице.

В течение нескольких минут улицы и площади Праги покрылись слоем градин, температура воздуха опустилась почти на 10 градусов.