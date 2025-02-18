'Жирная' цель для России: СМИ рассказали о секретном заводе дронов в Киеве

Команда состоит из 60 техников, но конкурировать с армией за квалифицированные кадры становится значительно труднее.

Корреспонденты журнала резервистов Бундесвера Loyal попали на секретную фабрику дронов в Киеве баварского производителя Quantum-Systems построил.

Как говорится в репортаже журнала, завод расположен на окраине украинской столицы. Теперь производство будет расширяться.

Доступ к этой фабрике возможен только при условии, что вас заберут с заранее определенного места встречи. Смартфоны придется оставить, чтобы избежать риска отслеживания. Завод дронов компании Quantum-Systems в Украине является приоритетной целью для России, поэтому меры безопасности здесь чрезвычайно строгие. Производственные цеха работают на полную мощность: паяются печатные платы, изготавливаются комплектующие, тестируются беспилотники.

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Руководитель завода Александр Бережной демонстрирует две одинаковые на вид детали. "Вот, возьмите это. Вы что-то заметите. Оба элемента имеют одинаковый вес, однако один ощутимо прочнее. Это обновленная версия: вместо прежней сотовой конструкции она полностью выполнена из композитного материала. В условиях постоянного совершенствования военной техники быстрые обновления являются критически важными. Максимальный цикл обновления системы беспилотника или замены на новую концепцию - полгода. Например, недавно украинцы разработали беспилотники FPV для перехвата российского беспилотника-камикадзе "Ланцет". Теперь россияне копируют этот подход", - объясняет Бережной.

На данный момент производство сосредоточено на главном продукте Quantum-Systems - беспилотнике-разведчике Vector. Он предназначен для использования на уровне батальона в радиусе 35 км. Первые такие дроны Вооруженные силы Украины получили вскоре после начала полномасштабного вторжения благодаря международным программам поддержки. По состоянию на конец прошлого года в Украину было поставлено почти 400 таких беспилотников, по данным Министерства обороны Германии. Quantum-Systems стала первым и пока единственным немецким производителем беспилотников, который открыл производство в Украине.

"Завод Quantum в Украине - это одновременно и производственный комплекс, и сервисно-исследовательский центр. Сейчас там ежемесячно вводится в эксплуатацию около 30 дронов "Вектор", - объясняет Бережной.

Основная деятельность фабрики направлена на быстрое внедрение операционных обновлений и ремонт дронов, которые возвращаются с фронта. Здесь изготавливают крылья для "Вектора" и проводят его ремонт, тогда как окончательная сборка происходит в штаб-квартире Quantum-Systems в Германии. Часть фюзеляжа поступает с производственных мощностей в Чехии.

Одной из ключевых задач является масштабирование производства. "Украинские Вооруженные силы заявили о потребности в более 800 дронов "Вектор" только на следующий год", - отмечает Бережной.

Сейчас на предприятии работает 60 техников, но найти новых специалистов становится все сложнее. "Quantum показывает и другое лицо мобилизационного вызова украинской армии. Вооруженная промышленность конкурирует с армией за работников. Найти квалифицированных техников нелегко. В Украине в технических профессиях до сих пор преобладают мужчины. Поэтому женщины становятся для нас все более важными", - добавляет руководитель завода.

Расширение производства военных беспилотников является стратегически важным для Украины, поскольку Россия имеет преимущество в объемах производства благодаря государственному ОПК. "Быстрые инновации пока не были сильной стороной россиян. Но они могут быстрее строить большие серии из-за своего государственного ОПК", - объясняет Бережной.

Украина вынуждена делать ставку на дроны из-за недостатка классических систем вооружения, таких как артиллерия и боеприпасы. В конце прошлого года Минобороны Украины объявило, что в 2024 году планируется поставка более миллиона беспилотников, в том числе 5 тысяч разведывательных дронов "Вектор".

Одной из самых больших проблем в сфере закупок является быстрая смена технологий, что затрудняет заключение долгосрочных контрактов.

"Министерство обороны работает над новой моделью контракта, которая предусматривает постоянную корректировку без необходимости каждый раз переаттестовывать. Но неизвестно, когда новый контракт вступит в силу", - отмечает Бережной.

Однако это не решает проблему финансирования разработок, ведь расходы на НИОКР остаются высокими. "Поэтому промышленность требует разрешения на экспорт, чтобы получить прибыль. Правительство не хочет этого, потому что боится, что важные военные ноу-хау покинут страну", - объясняет он.

Согенеральный директор Quantum Свен Крук добавляет, что "Вектор" недавно получил сертификацию как стандартная разведывательная система для украинских вооруженных сил. Это означает, что дрон теперь можно заказывать напрямую через украинские закупочные органы, без согласования с немецкой стороной.

Дроны в войне

Как известно, война РФ против Украины уже стала первой в мире войной дронов. Такого широкомасштабного применения БПЛА не было ни в одном конфликте в мире. В войне, которая длится последние годы, были применены как воздушные беспилотные комплексы, так и наземные роботы, и даже морские дроны.

И в вопросе беспилотников украинская промышленность не стоит на месте. Издание Forbes рассказывало о новом украинском дроне, который может пролететь 2 тысячи километров, сбросить 250-килограммовую бомбу и вернуться на базу, что делает его потенциально самым мощным многократным дроном в российско-украинской войне.

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