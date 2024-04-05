Испытания таких систем в Южной Корее состоялись 30 мая 2023 года.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Южной Корее удалось испытать ракетный перехватчик Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM). Разработчики говорят, что он "ощутимо превосходит самые популярные в мире системы Patriot". Об этом сообщили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в материале для LIGA.net.

Специалисты рассказали, что испытания проходили 30 мая 2023 года на полигоне Анхин, расположенном в 109 километрах от столицы страны Сеула.

Отмечается, что в Министерстве обороны Южной Кореи также обнародовали фотографии запуска противоракеты и назвали его успешным. В целом страна с успехом закончила три испытания L-SAM из четырех.

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"Показательно, что разработчики отметили: новейшая система ощутимо превосходит самые популярные в мире системы Patriot. Она имеет неслыханную максимальную высоту перехвата - аж в 100 км", - отметили эксперта и добавили, что перехватчики PAC-3 и PAC-3 MSE системы Patriot способны сбивать баллистические ракеты на высоте до 40 и 60 км.

В то же время в 2023 году Южная Корея заказала у Соединенных Штатов Америки 38 новейших зенитных ракет Standard Missile 6, которые имеют дальность поражения до 240 км, их стоимость составляет более 5 млн долларов при общей сумме сделки в 650 млн долларов.

По словам экспертов, Сеул занимается покупкой лучших систем, чтобы изучить их и позже разработать свои.

Как Южная Корея поддерживает Украину

Как писал УНИАН, Южная Корея вводит санкции против российских кораблей, ведь они перевозили большое количество контейнеров с военным грузом между РФ и Северной Кореей.

"Наше правительство еще раз решительно призывает Россию немедленно прекратить любое незаконное сотрудничество с Северной Кореей, включая военное сотрудничество, которое нарушает резолюции Совета безопасности, и выполнить свои обязательства как постоянного члена Совета безопасности ООН. Мы будем продолжать принимать строгие меры вместе с международным сообществом", - отметили в МИД страны.

Также сообщалось, что эксперты из США нашли в Южной Корее миллионы 105-мм снарядов для Украины. По их словам, Южная Корея переводит большинство артиллерии на платформы калибра 155 мм.

"Предложение США использовать большую часть запасов 105-мм боеприпасов Южной Кореи с последующей заменой их 155-мм боеприпасами, которые сейчас производятся, может понравиться Южной Корее", - отметили специалисты.

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