Вероятно, это было сделано для перегрузки противовоздушной обороны Украины.

Российские захватчики этой ночью применили имитаторы ударных беспилотников.

Об этом командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram. В частности, вечером 11 июля оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской обл), а в течение ночи - 19-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская область.

"Основное направление удара - Староконстантинов", - сообщил Олещук.

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По его словам, к отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбиты 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях", - подчеркнул Олещук.

При этом, остальные восемь беспилотников были локально потеряны.

"Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В случае обнаружения подозрительных предметов просим самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полицию, ГСЧС или местную администрацию", - добавил Олещук.

Война в Украине: новости

США призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, которыми они могут поделиться. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне считают мощную ПВО лучшим способом остановить воздушные силы РФ.

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