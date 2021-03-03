Морские силы самообороны Японии рассчитывают получить 22 таких корабля.

Верфь Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки спустила на воду фрегат «Могами» - головной корабль серии 30FFM.

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Как сообщает Naval News, корабль предназначен для Морских сил самообороны Японии. Передача судна во флот намечена на 2022 год.

Отмечается, что еще в ноябе прошлого года верфь Mitsui E&S спустила на воду второй корабль серии – «Кумано». Тем не менее, именно «Могами» считается головным в серии.

Корабли серии 30FFM – это многоцелевые фригаты, спроектированные с использованием технологий низкой заметности. Водоизмещение такого судна составляет около 5500 тонн, оно способно развивать скорость до 30 узлов. При этом экипаж корабля составляет всего около 90 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации на борту.

Всего Морские силы самообороны Японии рассчитывают получить 22 таких корабля.

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Автор: Дмитрий Захаров