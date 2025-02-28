Применив ядерное оружие, Украина потеряет поддержку союзников.

Украина официально заявляет, что пока не собирается разрабатывать ядерное оружие, однако никто полностью не исключает такой возможности в будущем. В частности, в сети появляются мысли о создании армии беспилотников с ядерными отходами, которые можно было бы направить на Москву.

В то же время бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "Телеграфа" предупредил, что такое решение несет серьезные риски.

"Если бы Украина где-то примерно равнялась Северной Корее и у нас у власти стоял такой же самый диктатор, то в принципе да. Мы создадим свои дроны, мы будем угрожать всем: забросаем вас ядерным мусором", - отметил он.

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Как отметил эксперт, такой шаг мог бы быть действенным, однако при этом Украина рискует отвернуть от себя ближайших союзников и потерять помощь от друзей.

Ступак пояснил, что если даже представить, что Украина создаст грязную бомбу, то в результате останется без финансовой помощи от европейцев. Также в европейских странах появятся оппозиционные движения, которые скажут, что Украина - это страна-террорист, и этот нарратив распространится в СМИ, а россияне обязательно его подхватят.

"Ядерная бомба по факту уничтожает все, что находится рядом. Она уничтожает людей, она уничтожает дома, здания, все. Вот просто в радиусе до 10 км в зависимости от этой массы ничего не живет, не гудит следующие 5-10 лет, потому что все уничтожено. Трудно будет восстановить", - отметил он.

Он заявил, что на будущее Украина должна работать над своей ядерной бомбой, "но это со временем, на горизонте 15-20 лет".

Ядерное оружие для Украины

По словам экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, есть все условия для появления в Украине как минимум "грязного" ядерного оружия.

А полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан отмечал, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

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