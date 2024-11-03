В настоящее время модель проходит процедуру кодификации, после чего будет готова к контрактовке.

В сети опубликовали видео с полигона, на котором новая украинская бронемашина "Варта 2" стреляет из боевого модуля "Сич".

"Калибр пушки - 30мм. Главное преимущество такой турели - управление ею осуществляется изнутри машины, то есть оператор остается защищенным", - говорится в подписи к ролику, обнародованному ЕП.

Отмечается, что в настоящее время модель проходит процедуру кодификации, после чего будет готова к контрактовке.

Известно, что ББМ создана на базе шасси Base, масса машины с боевым модулем - 14 тонн. Бронеавтомобиль оснащен двигателем Cummins ISB 6.7 мощностью 360 л.с. и может развивать скорость до 110 км/ч.

Ранее сообщалось, что "Варта 2" может оснащаться комплектом разведывательных дронов с дальностью действия до 30 километров, интегрированных с программно-аппаратным комплексом ICoMWare.

Украинская бронемашина "Варта 2" - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в сентябре на выставке оборонной промышленности MSPO 2024 "Украинская бронетехника" представила новый бронированный автомобиль "Варта 2".

Отмечалось, что в "Варте 2" могут разместиться 10 членов экипажа. При этом в автомобиле установили систему подвесного пола, которая дает защиту для экипажа от перегрузок, если произошел подрыв. Кроме того, машина оснащена противоминными сиденьями

Также сообщалось, что "Варта 2" имеет передовые системы светомаскировки и интегрированную систему фильтрации воздуха.

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