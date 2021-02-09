Поставка военной продукции ожидается благодаря выполнению государственного оборонного заказа в предыдущем году.

В 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 млрд грн.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют Вооруженным силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов, 3 тыс. 300 ракетно-артиллерийских систем, 2 тыс. 700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов», - отметил министр.

По его словам, планирование мер по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения происходило еще в 2020 году по действующему в то время законодательству.

«Процедуры закупки по действующим контрактам продолжаются в соответствии с предыдущим законодательством. Сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона «О оборонных закупках» и осуществляется переход на планирование мер и бюджета», - добавил Таран.

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Автор: Юлия Янкевич