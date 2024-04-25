Мария Берлинская считает, что государство делает недостаточно для преодоления проблемы.

Россия значительно опережает Украину в использовании систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Государство до сих пор уделяет этому направлению недостаточно внимания. Такое мнение в комментарии УП высказала директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

По ее словам, текущие объемы производства средств РЭБ в Украине не удовлетворяют потребности фронта даже на 5%.

"У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы - как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов. Конечно, есть смешные и неработающие системы, но много эффективных. К сожалению, Россия опережает Украину в разы", - подчеркивает Берлинская.

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Эксперт отмечает, что Россия много лет инвестировала в развитие своей радиоэлектронной борьбы, поэтому российские стационарные средства РЭБ считаются одними из самых мощных в мире. А вот украинское производство систем РЭБ активизировалось только с началом полномасштабного вторжения РФ.

Однако причина отставания Украины не только в этом. По словам Берлинской, в Украине до сих пор нет системной государственной политики в поддержку производства РЭБов. Эксперт считает, что сегодня государство ведет себя, как пассивный покупатель, вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты с производителями, помогать с импортом комплектующих и бронировать инженеров.

Вместе с тем Мария Берлинская признает, что сегодня Украина демонстрирует лучшие темпы развития отрасли, чем когда-либо.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Украина значительно опережает Россию в эффективности применения дронов-камикадзе на фронте, даже несмотря на описанный дефицит систем РЭБ. Многие эксперты, с которыми пообщались журналисты Forbes, объясняют это принципиально разными подходами к производству дронов.

Так, в Украине беспилотники производят десятки малых компаний, что обеспечивает фронту большое разнообразие этого оружия. Имея разные дроны, которые работают на разных частотах, ВСУ всегда могут обойти российский РЭБ, каким бы прекрасным он ни был. Зато российскую армию обеспечивает дронами только один производитель. Поскольку это дроны одной модели, украинский РЭБ всегда знает, на какой частоте надо его глушить.

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