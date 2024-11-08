Так россиянам удается обходить угрозу от украинской системы ПВО.

Россия активизировала применение улучшенной планирующей авиабомбы, которая имеет собственный двигатель и может запускаться со значительно большего расстояния. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что Россия уже длительное время применяет планирующие бомбы, но все равно самолетам приходится подлетать на потенциально опасное расстояние до фронта. Чтобы уменьшить эти риски, россияне создали модифицированную бомбу "Гром-Е1" общим весом около 600 кг, оснащенную ракетным двигателем. Благодаря этому бомба способна пролететь до 120 км после того, как ее сбросят с самолета.

"[Бомбардировщик] Су, который сбрасывает Гром-Е1 на максимальной дальности [полета] боеприпаса, должен оставаться вне досягаемости всех, кроме самых лучших и самых редких систем противовоздушной обороны Украины - например, ее драгоценных Пэтриотов американского производства", - замечает автор публикации.

Видео дня

По данным издания, в феврале и марте бомбы серии "Гром-Е1" попали в школу и жилой дом в Мирнограде и Херсоне соответственно. В августе в Харькове взорвался еще один "Гром-Е1". Недавно, 29 октября, "Гром-Е1" взорвал медицинское учреждение в Харькове и ударил по зданию "Госпром", которое является архитектурным памятником всемирного значения.

The Telegraph предполагает, что Россия нарастила применение именно бомб "Гром-Е1" из-за угрозы от истребителей F-16, способных перехватывать российские самолеты на расстоянии до 65 км.

"Если есть какое-то утешение для ослабленных украинцев, так это то, что российские запасы "Гром-Е1" могут быть ограниченными. Кремль наладил массовое производство безмоторных, готовых к работе КАБ, но непонятно, произошел ли подобный промышленный рост для двигателей Гром-Е1, которые, безусловно, стоят гораздо дороже, чем КАБ", - добавляет автор.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут считает нынешнюю ситуацию на фронте худшей с весны 2022 года, хотя фронт пока не "посыпался". По его словам, это является следствием кучи различных процессов, как внутренних, так и внешних, которые "маленькими шажками" привели к негативному сценарию.

Также мы рассказывали, что бойцы ВСУ думают о солдатах КНДР. Военные предполагают, что россияне посадят корейцев на вторую линию обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: