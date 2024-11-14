В частности российский диктатор Владимир Путин уже успел поблагодарить за такую "помощь".

Киностудия "Мосфильм" (РФ) передала российским ВС для войны против Украины реквизитную военную технику, в частности танки. Об этом сообщила "Астра" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, о "подарке" российским военным рассказал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что переданная техника - 1950-х годов.

"Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в том числе для нужд СВО - шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины", - сказал руководитель киностудии.

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При этом Путин выразил благодарность чиновнику:

"Гордимся "Мосфильмом".

Как пишет "Медуза", в распоряжении киностудии есть военная техника, которую используют как реквизит. Это более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы зарубежной военной техники разных периодов.

Также есть несколько десятков единиц военного вооружения, в том числе иностранного производства. Вся техника является реквизитом, и, как утверждает "Мосфильм", находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно.

Согласно открытым источникам, одним из подразделений "Мосфильма", созданного в 1924 году, является военно-техническая кинобаза.

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Как писал УНИАН, в России уменьшили выплаты военным, которые получили "легкие ранения" на фронте. Согласно новому указу, оккупантам, которые получили тяжелые увечья и травмы, будут выплачивать 3 млн рублей, а тем, кто получил легкие ранения - миллион рублей.

Также сообщалось, что в Курске беженцы из города Суджа, который сейчас находится под контролем ВСУ, вышли на митинг и требовали эвакуировать местных жителей, которые там остались. В частности на протест вышло около 120 человек.

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