Появление БПЛА с искусственным интеллектом имеет огромные перспективы для ВСУ, но может быть использовано против Украины.

Новое программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое учитывает электронные помехи, используемые в России, стабилизирует беспилотник и удерживая его на указанном маршруте. ИИ помогает дрону выполнить миссию, даже если цель движется, что является значительным шагом вперед в сравнении с дронами, которые отслеживают определенные координаты.

Издание The Washington post пишет, что ИИ, разрабатывается большим количеством украинских компаний по производству БПЛА, является одним из нескольких скачков инноваций на внутреннем рынке беспилотников, которые ускоряют и демократизируют беспилотные вооружения, что особенно важно для ВСУ, которые борются с более крупным и лучше оснащенным российским врагом.

Улучшения в скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностях оказывают непосредственное влияние на ситуацию на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части Крымского моста в ходе операции на прошлой неделе с участием начиненных взрывчаткой морских беспилотников.

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Инновации в дизайне и программном обеспечении, а также массовое распространение ноу-хау в области пилотирования также, вероятно, повлияют на то, как беспилотники будут использоваться далеко за пределами Украины, что будет иметь серьезные последствия для правительств, противостоящих сепаратистам, наркокартелям и экстремистским группам, стремящимся получить технологическое преимущество.

"Поскольку десятки тысяч людей проходят обучение работе с беспилотниками по обе стороны фронта, весьма вероятно, что этот опыт распространяется повсюду, в том числе среди гнусных участников", — сказал эксперт по беспилотникам в России в CNA Сэмюэл Бендетт.

Военные нужды превратили Украину в своего рода суперлабораторию изобретений, привлекающую инвестиции от хваленых светил бизнеса, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта. Более 200 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, в настоящее время работают рука об руку с военными подразделениями на передовой, чтобы настраивать и улучшать дроны, улучшая их способность убивать и шпионить за врагом.

"Это технологическая гонка 24/7", — сказал вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. "Задача состоит в том, что каждый продукт в каждой категории должен ежедневно меняться, чтобы получить преимущество".

32-летний Федоров отвечает за программу "Армия дронов", направленную на максимальное использование Киевом разведывательных и ударных дронов, чтобы компенсировать преимущество России в авиации и артиллерии.

В прошлом году программа помогла частным компаниям обучить более 10 тысяч операторов дронов, а в течение следующих шести месяцев планируется обучить еще 10 тысяч человек.

По оценкам, российские военно-воздушные силы в 10 раз превосходят украинские, но Киев оставил большую их часть на земле после того, как сбил несколько истребителей в первые дни конфликта. Дроны позволили Украине вести наблюдение и поражать важные цели далеко в тылу врага, одновременно повышая точность свое артиллерии.

Однако у дронов гораздо меньше огневой мощи, чем у истребителей, поэтому Киев запросил F-16 и ракетные комплексы большой дальности ATACMS. В то же время развитие отечественной индустрии дронов является главным приоритетом.

"Команда Федорова ускорила заключение контрактов на поставку дронов между компаниями и Минобороны, сократив процесс "с двух лет до двух месяцев", — сказал соучредитель киевского производителя дронов Warbirds of Ukraine Дмитрий Ковальчук.

Тем временем Минобороны Украины поделилось российской РЭБ с производителями БПЛА, что позволило им испытать продукцию. Такое привилегией не обладают большинство международных компаний, производящих беспилотники.

"На Западе вы не можете просто запустить глушилку и вмешаться в большую часть спектра волн только для того, чтобы протестировать свой продукт", — сказал бывший руководитель Uber Андрей Лискович, покинувший Силиконовую долину, чтобы помогать Украине в военных действиях. "Вам нужна специальная лицензия, и даже если она у вас есть, она распространяется только на узкую оцепленную территорию. Вот почему это одна из областей, в которой у Украины есть реальная возможность разработать решение мирового уровня".

Производители дронов также получают обратную связь с передовой, что позволяет им немедленно вносить коррективы, чтобы уменьшить уязвимость и повысить летальность.

"Решение для конечного пользователя — одна из самых сложных и важных проблем", — отметил Лискович.

Россия, которая не сразу осознала важность наступательных дронов в войне, недавно создала свою добровольческую армию беспилотников и внедрила в полевых условиях новое оружие электронного подавления. Использование дронов-камикадзе, в том числе ZALA Lancet и иранских Shahed, угрожало украинским городам и тормозило медленное контрнаступление Украины.

По оценкам Украины, Россия уничтожает около 1 тысячи украинских дронов в месяц. По другим оценкам, потери составляют 10 тысяч в месяц, что подтолкнуло Киев к поиску способов увеличения производства БПЛА. Типы дронов, разрабатываемых в Украине, очень разнообразны.

Дроны с искусственным интеллектом в Украине - последние новости

Украинский разведывательный беспилотный авиакомплекс SHARK с камерой с 30-кратным оптическим и цифровым приближением в 2022 году уже прошли модернизацию, в ходе котрой получили более мощную батарею и больший размах крыльев.

Теперь же компания-производитель Ukrspecsystems хочет сделать беспилотники SHARK "умнее", поэтому специалисты работают над интеграцией с искусственным интеллектом.

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