Первый полет этих летательных аппаратов должен состояться уже летом 2025 года.

В Соединенных Штатах Америки создали сразу две серии беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о YFQ-42A от компании General Atomics и о YFQ-44A от Anduril, которые стали представителями первого поколения беспилотных истребителей.

Об этом сообщили в Воздушных силах США. Разработки создавались в рамках реализации программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Американские военные отмечают, что эти машины будут иметь "решающее значение для обеспечения превосходства Объединенных сил в воздухе в будущих конфликтах".

Название машин было выбрано не случайно. Как пояснили в ВС США, буква Y означает, что эти самолеты являются прототипами, F говорит об их миссии (Fighter – истребитель). В то же время Q означает тип машины (беспилотный летательный аппарат).

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Начальник штаба воздушных сил США Дэвид Оллвин говорит, что первый полет этих летательных аппаратов должен состояться уже летом 2025 года.

"Возможно, это просто символично, но мы говорим миру, что вступаем в новую главу воздушной войны. Это означает совместную боевую авиацию, это означает взаимодействие человека и машины. Мы разрабатываем эти возможности, думая "миссия прежде всего", – подчеркнул он.

Украинское издание Defense Express пишет, что YFQ-42 – это дрон из семейства Gambit от компании General Atomics. Его конфигурация похожа на XA-67A. Он оснащен одним двигателем и имеет внутренний отсек для вооружения. Компания обещала, что стоимость разработки будет доступной для насыщения войск значительным количеством таких беспилотников.

"YFQ-44 от Anduril имеет внутреннее название Fury, а вообще сначала был разработан Blue Force Technologies как платформа-агрессор для проведения учений, впоследствии его адаптировали к требованиям CCA", – добавляют авторы.

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Новая украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В ВМС ВСУ говорят, что новую ракетную систему применяет только одна структура в составе ВСУ.

Тем временем в США построили большой беспилотный корабль. Новинку USX-1 Defiant заметили в Вашингтоне. После серии испытаний он отправится в открытое море.

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