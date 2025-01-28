Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано в США для ремонта, заявили источники издания.

Американские военные перевезли около 90 ракет к системам ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину.

Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет Axios. Издание сообщает, что недавно самолеты С-17 ВВС США прибыли на авиабазу на юге Израиля и вылетели в польский город Жешув, который является узловым пунктом для доставки западной военной помощи в Украину.

"Источники сообщили, что этим рейсом было перевезено около 90 перехватчиков Patriot, которые могут быть использованы Украиной с ее нынешними батареями Patriot. Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано в США для ремонта", – сказано в материале.

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Собеседники издания сказали, что после того, как Армия обороны Израиля объявила о выводе этих ракет из эксплуатации, Украина обратилась к США и Израилю с предложением, чтобы Израиль отправил эти ракеты в США на ремонт, после чего их бы передали украинским военным.

"В течение нескольких месяцев Израиль медлил, опасаясь, что Россия может принять ответные меры, возможно, поставляя современное оружие Ирану", – говорится в материале.

Неназванный украинский чиновник рассказал Axios, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неделями отказывался отвечать на его звонки по этому вопросу. Однако в сентябре Нетаньяху таки одобрил эту идею.

Высокопоставленный израильский чиновник акцентировал, что Израиль заранее проинформировал Россию о такой передаче ракет и подчеркнул, что он "только возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину. Представитель офиса премьер-министра Израиля подтвердил, что комплекс Patriot был возвращен в США, но там не знают, получила ли его в итоге Украина.

Что предшествовало

В апреле 2024 года Израиль объявил, что полностью отказывается от систем ПВО Patriot. Тогда отмечалось, что их заменят на более совершенные средства противовоздушной обороны. Еще тогда в СМИ писали об Украине в контексте отказа Израиля от систем.

Известно, что Patriot успешно сработали против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Официально их приняли на вооружение Израиля в том же году, но первый перехват Patriot совершил аж в 2014 году. Тогда система перехватила беспилотник ХАМАСа, который был запущен из Сектора Газа.

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