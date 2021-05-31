Инцидент произошел в ходе вооруженного конфликта.

В Ливии ударный квадрокоптер Kargu-2 впервые в истории выследил человеческую цель и ликвидировал без вмешательства оператора.

Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на отчет ООН.

Инцидент произошел еще в марте 2020 года в ходе вооруженного конфликта между регулярными подразделениями Ливии и военной группировкой, которую возглавляет Халифа Хафтар.

По данным журналистов, дрон, созданный в Турции, без приказа нацелился на одного из солдат Хафтара, когда он пытался отступить. Отмечается, что Kargu-2 работал в "высокоэффективном" автономном режиме, который не требовал вмешательства человека.

Организация Human Rights Watch после убийства человека призвала утвердить запрет на разработку, производство и использование полностью автономного оружия, что, по мнению правозащитников, "положит конец роботам-убийцам".

Читайте такжеПольша закупит БПЛА у Турции

Боевые дроны Kargu

Kargu - турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Разработчик и производитель - турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).

В 2019 году фирма STM начала выпуск усовершенствованных дронов Kargu-2.

Управление осуществляется оператором с земли, он может направлять дрон на любые объекты, в том числе и движущиеся. В случае, если дрон не уничтожил цель, то он может вернуться к оператору для последующего использования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко