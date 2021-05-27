В Анкаре уверяют, что соглашение с Киевом не было нацелено против Москвы и не мешает продавать российской армии турецкое оружие.

Россия остается одним из главных экспортеров оружия в мире. Но это не мешает ей проявлять интерес к турецкому оружию, в частности беспилотникам.

Турция, как пишет National Interest, стала крупным производителем и оператором беспилотных воздушных систем. Но теперь она еще и становится крупным продавцом такого оборудования. Компания Turkish Aerospace Industries начала разработку беспилотников в 2013 году, когда отношения Анкары с Вашингтоном начали ухудшаться.

Читайте такжеПольша закупит БПЛА в ТурцииВ результате появились Anka-S, которые могут послужить аналогом аппаратов Reaper, стоящих на вооружении ВВС США. Примерно 8 метров длиной 180-килограммовый турецкий беспилотник оснащен радаром с синтезированной апертурой, обратным SAR-радаром, а также системой, которая обнаруживает и идентифицирует движущиеся наземные цели. Системой можно управлять с помощью спутника.

Турецкие вооруженные беспилотники даже ответственны за уничтожение многочисленных сирийских систем ПВО, изготовленных в России. Но это не мешает Москве интересоваться покупкой турецких беспилотников.

Теперь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что не видит никаких проблем в продаже турецких беспилотников, оружия или военного оборудования России.

"Турция продает свои беспилотники тому, кому они нужны", - сказал он.

National Interest отмечает, что неудобным фактом может быть то, что в 2019 году Анкара продала Украине свои системы Bayraktar TB2, вооруженные "умными" микробоеприпасами. Генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря сказал в октябре 2020 года, что Киев также заинтересован в запуске производства Bayraktar.

Читайте такжеWyborcza: Турция стала на сторону Украины, Россия закрыла дома своих туристовМежду тем, первую партию турецких беспилотников Украина получила еще в июне 2019-го. После почти двух лет тренировок их взяли на вооружение. Bayraktar участвуют в разведывательных миссиях на Донбассе. Но Чавушоглу считает, что соглашение с Украиной никак не мешает потенциальной продаже этого же оружия России.

"Соглашение с Украиной не нацелено против России. Если России нужны наши продукты, она может их купить, так же как и мы раньше купили С-400",- сказал Чавушоглу.

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Перевод: Лесь Дымань