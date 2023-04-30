Отмечается, что ракеты должны быть готовыми и сертифицированными.

В Великобритании поделились планами по закупке на нужды Украин дальнобойных ракет, инженерной техники и тягачей. В ближайшее время намерены приобрести ракеты дальностью от 100 до 300 км.

Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, к этим ракетам есть определенные требования: они должны запускаться с земли, воды или с воздуха. Кроме того, полезная нагрузка снаряда должна быть от 20 до 490 кг.

Сами же ракеты должны быть готовыми и сертифицированными, иметь низкую вероятность перехвата, навигационную систему, возможность планирования миссий и средства прохождения через противовоздушную оборону. Эту закупку планируют осуществить до 4 мая.

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До 9 мая планируют приобрести средства для повышения мобильности украинских войск. Речь идет об инженерной технике и тягачах:

средства прорыва минных полей: минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;

бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;

среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) - 70 (T);

мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной грузоподъемностью (MLC) — 70 (T);

транспортеры тяжелой техники, которые могут перевозить основные боевые танки.

В то же время до 26 апреля планировали приобрести технику, которая бы усилила противовоздушную оборону Украины. Речь идет, в частности, о датчиках для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (<50 м), беспилотников и/или баллистических ракет. Также планировали закупить такую технику:

сенсорные пушки ПВО для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;

снаряды воздушного разрыва для систем ПВО (30 мм, 35 мм, 40 мм) с TRL 9;

экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры — военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.

На сайте правительства Великобритании отмечается, что эти позиции планируют закупить через Международный фонд для Украины, которым руководит Минобороны Великобритании. К нему, помимо Британии, присоединились Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция. Вместе с Исландией и Литвой эти страны собрали более 650 миллионов долларов на помощь Украине.

Оружие для Украины: важные новости

В США представители Демократической партии требуют от президента Джо Байдена предоставить Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS. Недовольство вызывают, в частности, российские атаки по объектам гражданской инфраструктуры в Украине.

Кроме того, в Германии на мощностях концерна Rheinmetall планируют изготовить 250 тысяч снарядов для Украины. Речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах.

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