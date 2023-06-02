Использовать для этих целей западное оружие Украина не может.

Украина способна производить дальнобойное оружие для ударов по территории России и исключения угрозы применения баллистических ракет.

Уверенность в этом высказал экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус, отвечая на вопрос о противодействии массированным баллистическим обстрелам в контексте запрета использовать для этого западное оружие, передает Укринформ.

"Никогда не существовало ограничений на то, что производит сама Украина… Я считаю, что Украина самостоятельно разработает возможности, которые со временем позволят ей справиться с этой угрозой", - заявил он.

Петреус видит у Украины чрезвычайные возможности и способности производства оружия большой дальности на собственных мощностях.

А вот существующие ограничения Запада он считает оправданными: "Мы хотим, чтобы наши лидеры были здравомыслящими и осторожными. Мы видели примеры того, что может произойти, если они таковыми не являются".

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Дальнобойные ракеты для Украины - актуальное

Напомним, на вооружении у ВСУ уже есть британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Министр обороны Алексей Резников заявил, что все их попадания были результативными. Он добавил, что Украина и в дальнейшем нуждается в таком виде вооружения.

Что касается предоставления Украине других дальнобойных ракет, то на днях президент США Джо Байден отметил, что вопрос передачи Украине ракет ATACMS еще рассматривается властями Соединенных Штатов.