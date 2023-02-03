Также был разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и осуществлено урегулирование вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома.

Минобороны Украины согласовало место для строительства центра по обслуживанию турецких БПЛА Bayraktar. Там будут осуществлять ремонт, модернизацию беспилотников и обучение персонала.

Об этом в интервью Армияинформ рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутной. Его ведомство осуществляет общую организацию и координацию работы по строительству и обустройству Общего центра.

"На этом этапе я четко могу говорить, что этот проект уже имплементирован в украинское законодательство, ведь работе предшествовало заключение Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. И отдельно, для создания благоприятных условий для строительства и обустройства Центра Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", - отметил чиновник.

Видео дня

По его словам, Минобороны по результатам переговоров с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами согласовало место расположение Центра. Кроме того, был разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и осуществлено урегулирование вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома.

Строительство завода Baykar в Украине

В феврале 2023 года между правительствами Украины и Турции было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

В июне посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству турецких беспилотников.

В конце октября западные СМИ писали, что компания Baykar планирует завершить строительство за два года.

13 декабря Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Кабмином и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

25 января 2023 года стало известно, что Украина готова начать строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: