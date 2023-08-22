Эти ракеты способны поразить глубокие тылы российских оккупантов, не подвергая пилотов опасности.

Вскоре Украина получит истребители F-16 производства Lockheed Martin. Впрочем, теперь украинским воинам необходимы крылатые ракеты.

Как пишет Forbes, ловкие сверхзвуковые реактивные самолеты смогут заменить половину имеющегося арсенала украинских Воздушных сил из 40-и 50-летних истребителей и бомбардировщиков МиГ и Су.

Военно-воздушные силы могут увеличить свою группировку на фронте вдвое, летая на 61 F-16 вместе с примерно 125 старыми самолетами советского производства.

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"В любом случае, наибольшее значение имеет то, что могут нести F-16 американской разработки, поскольку российская война против Украины идет уже 19-й месяц: современные ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", плюс высокоточные бомбы - все это расширяет дальность удара украинских боевых самолетов, позволяя им атаковать российские позиции в тылу, не входя в зону поражения вражеской ПВО", - пишет издание.

Украина уже получила от своих союзников широкий спектр современных боеприпасов. Техники модифицировали украинские истребители МиГ-29 и Су-27, а также бомбардировщики Су-24 для этих боеприпасов. Вероятно, партнеры помогут украинцам осовременить F-16 от Дании и Нидерландов. В качестве бонуса F-16 может получить доступ ко всем лучшим боеприпасам.

"Но ракета, которая может иметь наибольшее значение, Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile - двухтонная малозаметная крылатая ракета с радиусом действия 370 км-все еще есть в списке желаний Киева. До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 не реализуют своего полного потенциала", - пишет Forbes.

"Впереди еще долгий путь до того, как F-16 поступят на вооружение в Украине, и остается открытым вопрос, насколько они повлияют на исход войны", - пояснил Бринн Таннехилл, аналитик корпорации RAND в Калифорнии.

Сейчас небольшая группировка модифицированных бомбардировщиков Су-24М / МР , которые летают в составе 7-й бригады тактической авиации с аэродрома в Староконстантинове на западе Украины, является основной воздушной силой ПС. Они выпускают британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Су-24 могут поражать российские войска и материально-технические узлы на расстоянии до 249 км.

F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Соединив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность ударов. Эти ракеты могут помочь Киеву достичь одной из главных целей - освободить Крым.

Десять недель назад украинские войска начали крупное контрнаступление на нескольких направлениях на юге и востоке Украины. Цель операций на юге, которые сейчас сосредоточены на оси Роботино-Токмак-Мелитополь, а также на долине реки мокрые Ялы, состоит в том, чтобы отбросить украинские бригады примерно на 80 км нынешней линии фронта к Черному морю и разорвать наземный коридор оккупантов на Донбассе и юге с Крымом.

F-16, которые выпускают JASSM, могли бы достичь этого, спасая больше жизней украинцев.

"F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана возвращения Крыма "без боя", - написал Таннехилл.

Украина получит F-16 - что известно

Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 самолетов от Дании. Предполагается, что первая партия из шести истребителей отправится в Украину ближе к концу года.

19 августа Резников сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 "уже начались".

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к обучению украинских пилотов на западных истребителях на F-16, если европейские страны не будут успевать за графиком.

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