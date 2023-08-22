Дания и Нидерланды объявили о намерении передать Украине самолеты F-16. Это будет происходить до 2025 года, то есть постепенно. Дело в том, что Дания и Нидерланды будут менять свои F-16 на более современные F-35, А F-16 будут передавать нам. Всего это будет составлять 61 самолет. Однако стоит принимать во внимание, что речь лишь о двух странах. И что это растянется на два года.

Думаю, к середине следующего года у нас уже будет 25-30 самолетов. Это не откроет нам возможность господства в воздухе (для господства в воздухе требуется как минимум сотня таких самолетов), но позволит уже очень скоро кошмарить врага.

Мы понимаем, что даже 20-30 единиц не дадут преимущество против двух тысяч российских самолетов. Чтобы полностью господствовать в воздухе нам нужно несколько сотен. В разных странах мира сейчас используется около трех тысяч таких самолетов.

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Нам обещают передать первую партию – 3-6 самолетов - это даже не эскадрилья. Это звено, и это существенно ничего не изменит. Но даже таким количеством мы можем в разных местах вдоль линии фронта точечно кошмарить врагов, отгоняя их самолеты, которые сейчас атакуют наши позиции, используя управляемые авиабомбы, а также вертолеты Ка-52, которые атакуют наши механизированные войска…

В отличие от пропагандистов, российские пилоты прекрасно понимают возможности своих самолетов и F-16

Конечно, сразу мы не сможем овладеть воздухом, однако в некоторых местах, перемещая это звено с одного участка фронта на другой, можем существенно напугать врага, по крайней мере его пилотов. Ведь, в отличие от пропагандистов, российские пилоты прекрасно понимают возможности своих самолетов и F-16. и они прекрасно осознают, что их самолеты по многим параметрам уступают британским, французским и другим самолетам.

Самолеты, которые нам собираются передавать, так называемой модификации Block20. Это самолет, который изготавливался в 70-80 годы прошлого века, но в 2000-х годах была проведена глубокая модернизация. И если самолет стоил от 16 до 20 миллионов долларов, то 4-5 миллионов было потрачено на его модернизацию. Фактически, их сделали по-новому. По характеристикам эту модернизацию можно сравнить с block50/52 (модификация самолетов F16, производство которых началось в 1990 годах и продолжается).

В чем заключалась эта модернизация? Они получили более мощный бортовой радар, который видит дальше, чем любой бортовой радар российских самолетов, они могут сразу сопровождать 5-7 воздушных целей и одновременно стрелять по ним. Для сравнения, российские самолеты могут даже больше сопровождать, но стрелять исключительно по одной цели, а ракеты с F-16 летают дальше на 50-70 километров чем выпущенные с МиГов или Су. То есть, если воздушный бой, то пилот МиГа или Су получит ракету по своему самолету раньше, чем поймет, что бой начат.

К тому же на эти самолеты (F-16) нам будут, скорее всего, переданы противорадиолокационные ракеты harm, от которых российским радиолокационным станциям невозможно защититься, управляемые авиабомбы JDAM и другое оружие воздух-воздух.

Кроме этого, этот самолет является менее заметным, если сравнивать с МиГ-29 или Су-шками.

Самолеты F-16 - многофункциональные. Они могут использоваться не только как истребители, а как штурмовики и легкие бомбардировщики и, конечно, как средство противовоздушной обороны.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ