В то же время президент отметил, что пока западные партнеры пообещали мало танков для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщит о точном количестве предоставленных иностранными партнерами танков только тогда, когда они будут на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.

Глава государства отметил, что Украина в вопросе танков работает с рядом стран, в частности с Германией, Испанией, Финляндией (все три обязались предоставить танки Leopard 2), США (M1 Abrams), Великобританией (Challenger 2) и Францией (легкие танки AMX-10RC).

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"Этого, пока, я считаю, мало. Когда они к нам приедут - не скажу. Потому что знаем, как Российская Федерация отслеживает все транспортные артерии", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что о поступлении танков Leopard 2 из Польши не говорили заранее, пока эти боевые средства не прибыли в Украину. "Мне кажется, что это правильное решение", - сказал Зеленский.

Президент Украины обратился к представителям украинских и иностранных медиа не публиковать видео и фото о пересечении границы различной военной техникой, это касается не только танков.

"Мы понимаем, с кем мы имеем отношения на поле боя, к сожалению. Поэтому будем говорить о количестве танков в тот момент, когда это количество будет на поле боя", - подчеркнул Зеленский.

Западные танки для Украины-что известно

Как сообщал УНИАН, 14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

20 февраля министр обороны Алексей Резников отметил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2. Также ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.

Канада намерена предоставить Украине четыре основных боевых танка Leopard 2, Норвегия - восемь, Финляндия - три. Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2, но может увеличить это число до десяти.

Польша обещала в ближайшие две-три недели доставить в Украину 14 танков Leopard 2, но уже сегодня, 24 февраля, Украина получила от польской стороны первые четыре танка Leopard 2 A4.

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