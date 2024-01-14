Он выразил полную поддержку Сырскому и отметил, что приоритет сейчас в усилении боевой авиации не только за счет F-16.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поддержал позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского по усилению возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны.

"Подчеркиваю, что Воздушные силы рассматривали и рассматривают различные авиационные платформы для усиления и развития боевой авиации Украины. В приоритете сегодня, конечно освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом", - объяснил ситуацию Олещук.

Он сообщил, что находится в постоянном контакте с командующим Сухопутных войск ВСУ, руководителями группировок войск. "Мы делаем все, чтобы обеспечить максимально возможное прикрытие войск от воздушных атак врага на разных направлениях", - отметил командующий Воздушных сил.

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По его словам, сегодня на вооружении Воздушных сил четыре основных типа боевых самолетов и постепенно их будет заменять западная техника.

"Подчеркиваю, мы не исключаем любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации, вертолетам. Конечно, освоение каждого нового типа самолета - сложный и не быстрый процесс, но мы его пройдем", - подчеркнул Олещук.

Он отметил, что сразу отказаться от советских летательных аппаратов невозможно. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые способности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25-A-10 Thunderbolt II.

Олещук сообщил, что недавно обсудил с Сырским перспективные направления работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск. "Делаем все, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха, и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", - сказал он.

"Призываю представителей медиа, военных экспертов взвешенно обнародовать информацию и не делать преждевременных выводов! А также не задавать неудобные вопросы официальным представителям. Информация - оружие, которое враг активно использует на этом фронте!",- призвал Олещук.

Усиление украинской военной авиации

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США поставить Украине для поддержки пехоты американские штурмовики A-10 и вертолеты различных серий.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что приоритетом для Воздушных сил остаются многоцелевые истребители F-16. Эти самолеты позволят установить превосходство в воздухе, в отличие от штурмовиков А-10.

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