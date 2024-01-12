Сырский добавил, что ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль.

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США поставить Украине для поддержки пехоты американские штурмовики A-10 и вертолеты разных серий.

"Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы... это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, и имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте. Он предназначен для поражения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте ", - заявил он в интервью Reuters.

A-10 Thunderbolt - дозвуковой штурмовик, производимый в США и состоящий на вооружении с 1970-х годов. По словам Сырского, A-10 окажут решающую поддержку наземным войскам, которые попытаются захватить инициативу в борьбе с хорошо оснащенным противником. Он добавил, что ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль.

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Помимо призывов к увеличению количества самолетов, Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, на нехватку которых жалуются некоторые подразделения. В то время как беспилотники все больше влияют на поле боя, артиллерия является основой для обеих армий, и Украине приходится балансировать и использовать снаряды разного калибра в зависимости от имеющихся запасов.

Сырский подчеркнул, что будущие прорывы фронта все еще возможны. Отвечая на вопрос, может ли произойти перелом в конфликте в пользу Украины, он заявил: "Я думаю, что шансы есть всегда. Нужно только найти их и использовать".

Он добавил, что "невозможно", чтобы Россия построила надежную оборону повсюду, и что всегда есть слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Авиация для Украины - детали

По словам представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, западные современные истребители очень серьезно изменят ход войны в Украине. По его объяснению, они помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска. Игнат подчеркнул, что Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

Правительство Австралии получило запрос от Украины на получение списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Об этом информирует портал Asia-Pacific Defence Reporter. Ранее стало известно, что австралийские техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и "прячут" их компоненты. Машины стоят около 20 миллионов долларов каждая вторичном рынке.

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