Глава ОПУ отметил, что цель меморандума - усиление украинских оборонных технологий.

Украинские дроны будут оснащены искусственным интеллектом. Украина подписала меморандум с немецкой компанией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

"Это еще один результат конференций по совместному производству вооружений, которые проходили в Украине, а также в Вашингтоне в прошлом году. Сейчас активно работаем с европейскими странами, ищем партнеров, разрабатываем и вооружаемся", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

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При этом он указал, что немецкая компания Helsing разрабатывает программное обеспечение и интегрирует ИИ в оборонные технологии, в частности, компания сотрудничает с Rheinmetall с 2022 года и Федеральным министерством обороны Германии, а Украине работает с 2022 года.

По словам Ермака, цель меморандума - усиление украинских оборонных технологий и внедрение ИИ в украинские БПЛА.

"Мы должны быть на шаг впереди в технологической войне. И понимаем четко стоящие перед нами задачи. ИИ в современной войне - это необходимость", - подытожил руководитель ОПУ.

Дроны в Украине - последние новости

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

Кроме того, Украина и Франция обсуждают совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО.

Позже глава компании Халук Байкар заявил, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

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