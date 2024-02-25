В ЕС стали более раскованно говорить о помощи Украине, подчеркнул Иван Тимочко.

Украина может получить ракеты Taurus, но в настоящее время не имеет для них необходимой инфраструктуры. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Те самые Taurus, их нужно с чего-то пускать. Их нельзя сейчас приспособить к тем пусковым установкам, которые есть в Украине. Но сейчас очень серьезно шведы заговорили о готовности передать Украине самолеты Gripen. Из них можно запускать ракеты Taurus. То есть понимаем, что кроме поверхностной, политической информации, происходят переговоры и договоренности, которые являются техническими. Они требуют не столько публичных дискурсов, сколько того, как подготовить экипажи, инженеров, логистические пути, адаптировать аэродромы", – пояснил Тимочко.

Он также добавил, что в случае получения этих ракет, Украина имеет полное право использовать их против любых вражеских целей, несмотря на территорию.

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"Что касается дальнобойных ракет, мы видим такую ситуацию. Если их пускать из Германии, то это будет оружие стран НАТО. Но их отдают на вооружение Украине: это государство выделяет средства, выкупает у производителя или у своих вооруженных сил и их передают Украине. Это оружие становится украинским, которое было где-то там изготовлено. Украина может использовать это оружие, чтобы уничтожать любые вражеские цели. Где они находятся - на оккупированной территории или на территории страны-оккупанта - это уже решение примет Украина. А европейцы для хорошего словечка смогут выразить обеспокоенность", - рассказал Тимочко.

Он также добавил, что в последнее время страны Европы начали более раскованно говорить о помощи Украины, ведь понимают, что это нужно и им самим.

"Все прекрасно понимают, что если враг захватит Украину, то следующими будут они. А особенно после заявлений Трампа, европейцы действительно зачухали свои затылки и понимают, что они остаются перед очень серьезными вызовами на континенте, лицом к лицу с российской агрессией", – заверил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Передача Украине дальнобойных ракет Taurus - что известно

Киев официально запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus в мае прошлого года. Впрочем, с тех пор Германия тянула с передачей Украине этих ракет.

В январе сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине ракет Taurus.

По мнению западных журналистов, ракеты Taurus способны уничтожить Крымский мост без реальной возможности его восстановления.

На днях стало известно, что немецкое правительство, вероятно, намерено передать Украине ракеты Taurus. Сообщается, что правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Киеву этого типа ракет.

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