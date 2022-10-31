Штайнмайер приехал в Украину в разгар российских атак и признал, что ошибался в политике РФ.

Визит в Украину сильно повлиял на президента Германии Штайнмайера. Вскоре все ограничения по поставкам нашей стране вооружения будут сняты.

Такое мнение выразил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в новом выпуске "Балаканки" на канале "Гроші".

По его словам, во время визита президента Германии в Украину были озвучены принципиально важные для нашей страны заявления о том, как воспринимают теперь Путина и его политику.

"Я рискну сделать прогноз, что в ближайшее время все барьеры на поставки вооружения из Германии в Украину будут сняты, и мы увидим танки "Леопарды". Мы увидим танки в количестве, необходимом для активных наступательных действий. Это историческое событие - преображение немецкой нации", - говорит Пионтковский.

Характеристики Leopard 1A5

Вес: 42,2 тонн

Габариты длина/ширина/высота: 9,54/3,25/2,4 метра

Калибр пушки: 105 мм

Мощность двигателя: 830 л.с.

Удельная мощность: 21 л.с./т

Максимальная скорость: 62 км/ч

Экипаж: 4 человека

Штайнмайер в Украине

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Визит не анонсировали заранее.

Его в поезде "Укрзализныци" оригинально поблагодарили за предоставленные Украине системы ПВО "IRIS-T" - букетом с ирисами.

Напомним, Штайнмайер намеревался посетить Украину еще в апреле. Штайнмайер хотел прибыть в Киев в составе иностранной делегации. По информации BILD, в офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что сейчас Киев не готов к таким встречам. Это якобы объяснялось позицией Германии по политике РФ.

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