Визит в Украину сильно повлиял на президента Германии Штайнмайера. Вскоре все ограничения по поставкам нашей стране вооружения будут сняты.
Такое мнение выразил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в новом выпуске "Балаканки" на канале "Гроші".
По его словам, во время визита президента Германии в Украину были озвучены принципиально важные для нашей страны заявления о том, как воспринимают теперь Путина и его политику.
"Я рискну сделать прогноз, что в ближайшее время все барьеры на поставки вооружения из Германии в Украину будут сняты, и мы увидим танки "Леопарды". Мы увидим танки в количестве, необходимом для активных наступательных действий. Это историческое событие - преображение немецкой нации", - говорит Пионтковский.
Характеристики Leopard 1A5
- Вес: 42,2 тонн
- Габариты длина/ширина/высота: 9,54/3,25/2,4 метра
- Калибр пушки: 105 мм
- Мощность двигателя: 830 л.с.
- Удельная мощность: 21 л.с./т
- Максимальная скорость: 62 км/ч
- Экипаж: 4 человека
Штайнмайер в Украине
Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Визит не анонсировали заранее.
Его в поезде "Укрзализныци" оригинально поблагодарили за предоставленные Украине системы ПВО "IRIS-T" - букетом с ирисами.
Напомним, Штайнмайер намеревался посетить Украину еще в апреле. Штайнмайер хотел прибыть в Киев в составе иностранной делегации. По информации BILD, в офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что сейчас Киев не готов к таким встречам. Это якобы объяснялось позицией Германии по политике РФ.