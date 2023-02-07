USS Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, зоны боевых действий на Донбассе, а также южных российских регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

Американский эсминец USS Nitze, оснащенный "Томагавками", подошел ко входу в пролив Босфор и бросил якорь у побережья Стамбула перед запланированным заходом в порт на военной-морской базе Гёльджюк, говорится в Twitter 6-го флота США.

Последний военный корабль США покинул Черное море в декабре 2021 года - накануне вторжения РФ в Украину, вспоминает USNI News. После чего, в связи с войной РФ против Украины, Турция перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы для боевых кораблей, не приписанных к портам Черного моря.

USS Nitze сопровождал ударную группу авианосца Джорджа Буша-старшего, остановившуюся недалеко от Стамбула возле дворца Долмбахче.

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В заявлении американские военные отметили, что визит Nitze - "это возможность еще больше укрепить давние и важные связи США с Турцией" как членом НАТО.

Запланированный заход Nitze в порт на военно-морской базе Гёльджюк является третьим заходом эсминца в район операций 6-го флота с момента развертывания в июле 2022 года.

"Совместные операции Турции с ВМС США в Средиземном море усиливают мощь Североатлантического союза и повышают оперативную совместимость. Средиземное море является важным водным путем для морской торговли и стабильности по всей Европе. ВМС США регулярно действуют в этом регионе в тесной координации с нашими региональными союзниками и партнерами", - цитирует СМИ сообщение флота.

Вооруженный почти сотней крылатых ракет, USS Nitze стал первым американским военным кораблем, вошедшим в черноморский регион с начала российского вторжения в Украину.

USS Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, зоны боевых действий на Донбассе, а также южных российских регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

USS Nitze – характеристики

Эсминец относится к "Арли Берк". Корабли этого типа используют для защиты корабельных группировок США от массированных атак врага с пуском противокорабельных ракет.

Кроме того, такие эсминцы используются в качестве ПВО, ведут борьбу с надводными кораблями противника, обеспечивают морскую блокаду, поддерживают артиллерией десант во время высадки и так далее.

Эсминцы несут, в частности, от 8 до 50 ракет "Томагавк", зенитную артиллерию, ракеты "Гарпун".

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