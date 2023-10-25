Этот пакет может стать 49-м случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США для украинской армии.

Соединенные Штаты Америки могут объявить уже сегодня, 25 октября о выделении до 150 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине в рамках очередного пакета.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на трех американских чиновников, пакет содержит дополнительные ракет GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS), противотанковые ракеты TOW, ракеты AIM-9 Sidewinder и 155-мм снаряды, согласно информации двух должностных лиц США, которые говорили с Голосом Америки на условиях анонимности, из-за того, что пакет еще не объявлен.

Там напомнили, что неделю назад Украина применила новейшее оружие из Соединенных Штатов, чтобы нанести удары по российским военным целям на оккупированных территориях Восточной Украины.

Видео дня

Отмечается, что этот пакет может стать 49-м случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США для украинской армии.

Помощь Украине от партнеров - детали

Президент США Джо Байден просит американский Конгресс о согласовании дополнительного финансирования с целью оказания поддержки союзникам и партнерам, сообщает Белый дом. Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из резервных запасов США несколько месяцев назад.

Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов ($12,8 миллионов), в которое вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: