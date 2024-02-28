Из 10 сбитых за последние дни самолетов 7 – именно Су-34, подчеркнул Романенко.

В течение последних 10 дней было сбито 10 самолетов российских оккупационных войск. Но несмотря на потери, враг имеет еще довольно мощный потенциал военной авиации, говорит авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Сегодня количество российских военных самолетов, несмотря на потери, не уменьшается. Именно поэтому нам нужны новые западные ЗРК, которые помогут нам нивелировать преимущество РФ в авиации. Я надеюсь, что нам удастся усилить нашу систему ПВО еще несколькими ЗРК Patriot", – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Романенко также рассказал, сколько самолетов еще имеет Россия. В частности Су-34, которые украинские защитники в последнее время сбивали чаще всего, враг имеет в количестве более 100 единиц.

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"Сегодня россияне имеют 120 Су-34, которые мы активно сбивали в последнее время. В частности, из 10 сбитых самолетов, 7 именно Су-34. Когда РФ начала вторжение, то они имели 140 таких самолетов. Впрочем, за два года войны им удалось построить еще 16 Су-34. Некоторые потери им не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Воздушные силы ВСУ сбили 10 Су-35, а россияне смогли восстановить 15 таких самолетов", – пояснил он.

По словам эксперта, в итоге у Воздушных сил еще немало работы. Он добавил, что "потенциал РФ в авиационной компоненте остается достаточно мощным".

Сбитие самолетов РФ

За последние 10 дней украинскими защитниками было уничтожено сразу 10 самолетов противника. Среди них, в частности, самолет ДРЛО А-50, который был сбит над Азовским морем. Только 27 февраля Силы обороны "приземлили" два российских Су-34.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорит, что такое количество уничтоженных бортов уменьшит возможности врага. По его словам, противник некоторое время не будет использовать свою авиацию близко к нашим границам.

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