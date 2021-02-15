По итогам испытаний в РФ примут решение о принятии машин на вооружение.

Минобороны РФ приступило к войсковым испытаниям пробной партии боевых машин поддержки танков «Терминатор-2». Испытания продлятся около года.

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Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает N+1. По итогам испытаний в РФ примут решение о принятии машин на вооружение.

Отмечается, что опытная партия «Терминаторов» была поставлена в войска 1 декабря 2020 года. Машины получила Гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа в Челябинской области. В первую партию вошли восемь экземпляров.

БМПТ «Терминатор» построена на шасси танка Т-90А, предназначена для действий в составе танковых формирований – поражения противотанковых средств противника, живой силы и защищенных целей. От танка отличается блоком вооружения, заменяющим башню. Он несет пушки калибра 30 мм, пулемет ПКТМ (7,62 мм), а также ПТРК и гранатометы АГС-17.

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Автор: Дмитрий Захаров