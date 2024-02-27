По словам Гуменюк, ранее Силы обороны ударили по одному из складов с такими ракетами.

Руководитель Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала недавнюю информацию от украинских партизан о переброска во временно оккупированный Крым комплексов "Бастион-П", которые являются носителями сверхзвуковых ракет "Оникс".

"Главное, что нам известно, где они. А то, что россияне будут их использовать – это очевидно. Это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать. Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики, это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте. Они сложны для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Она также добавила, что РФ вряд ли будет массово бить по Украине этими ракетами: "Очевидно, что и ракеты враг к ним экономит, потому что есть информация, что в свое время "хлопок" пожаловал на место хранения таких ракет. Враг может применять такие ракеты в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать".

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Ракеты "Оникс" - что стоит знать

"Оникс" - это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета. Она предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками, кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В конце сентября прошлого года РФ применила эти ракты вместе с "шахедами" для удара по Одесской области. Тогда под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

В ноябре Россия пыталась снова нанести удар этими ракетами по Одесской области. Впрочем, они потеряли боевую состоятельность на подлете к побережью Черного моря.

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