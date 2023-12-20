Сейчас военно-промышленный комплекс России работает над тем, чтобы покрыть потери в вооружении, вызванные вторжением в Украину.

У России есть продвижение в производстве дронов. Кроме того, в РФ сейчас изготавливают больше ракет, чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2024 года.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. При этом, по его словам, эти объемы производства все равно не позволяют оккупантам накапливать оружие.

"Если говорить о дронах – у них есть продвижение в этом направлении. Что касается ракетного производства – да, это больше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще крайне недостаточно, чтобы восполнить их потери в результате массированных ракетных ударов против Украины", – отметил он.

Видео дня

Юсов добавил, что сейчас военно-промышленный комплекс России работает над тем, чтобы покрыть потери в вооружении, которые были понесены в связи с полномасштабной войной против Украины.

"Говорить о накоплении и восстановлении того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры мы сейчас не можем", – констатировал представитель украинской разведки.

Производство и модернизация оружия в России

Пропаганда РФ активно рекламирует "новую" ракету Х-БПЛА. Ее представили в 2021 году. В России утверждают, что это вооружение якобы способно справляться с задачами, которые не по силам противотанковым ракетным комплексам. Заявленная дальность – 10 км, а наведение происходит по лазерному лучу.

Кроме того, в России заявили о планах модернизировать почти все бомбардировщики Ту-22М3. На них хотят поставить штанги дозаправки. Кроме того, в РФ говорят, что модернизированный самолет будет отличать обновленная бортовая радиоэлектронная аппаратура и возможность применять сверхзвуковую крылатую ракету типа Х-32.

Вас также могут заинтересовать новости: