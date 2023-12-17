Россияне утверждают, что ракета якобы прошла ряд успешных испытаний.

Российские пропагандисты принялись активно рекламировать представленную в 2021 году ракету Х-БПЛА. По их утверждениям, эта "новейшая разработка" способна справляться с задачами, которые не по силам противотанковым ракетным комплексам.

Как пишет Defense Express, Х-БПЛА - это управляемая авиационная ракета, созданная на базе противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Россияне утверждают, что ракета якобы прошла ряд успешных испытаний, прежде всего из опытного образца вертолета Ка-52М, кроме того, Х-БПЛА, по их словам, может использоваться из ряда беспилотников - "Иноходец", "Форпост", "Альтиус", С-70 "Охотник".

Также отмечается, что дальность Х-БПЛА заявляется на уровне 10 км, наводка происходит по лазерному лучу.

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Утверждается, что предназначена ракета для поражения труднобронированных целей, а также и малоскоростных целей в воздухе, летящих на низких высотах. Кроме того, россияне объявили, что ракета Х-БПЛА может "обманывать" системы активной защиты бронетехники.

Потери России в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, за неделю российские оккупанты потеряли на войне против Украины более 7 тысяч своих военнослужащих и почти 700 единиц военной техники.

С начала широкомасштабного вторжения общие потери российской оккупационной армии в Украине предварительно составили уже 346 тыс. 70 человек.

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