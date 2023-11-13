Новая разработка предназначена для борьбы с дронами.

На выставке вооружения в Дубае (ОАЭ) российская компания "Рособоронэкспорт" представила новую разработку – автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным беспилотным летательным аппаратам. Его создали на базе ПЗРК "Верба".

Об этом пишет Defense Express. Ранее гендиректор компании Александр Михеев говорил, что комплекс уже был протестирован в боевых условиях. Эта разработка предназначена для противодействия таким целям, как дроны FPV, квадрокоптеры или дроны самолетного типа. Известно, что "новинкой" будут оснащать прежде всего специализированные подразделения для противодействия беспилотным летательным аппаратом.

"За обнаружение целей в этом новом комплексе отвечает переносная радиолокационная станция 1Л122-1Е. Єта РЛС работает в L-диапазоне и может обнаруживать цели в воздухе на расстоянии от 1 до 40 км и на высоте до 10 км с точностью до 100 м, при этом ошибка по азимуту не превышает 0,5 градусов, по углу места – 1,5 градуса. Частота обновления данных РЛС составляет 2-4 секунды", – говорится в материале.

После того, как РЛС получила информацию, данные передаются по радиоканалу на "переносной модуль автоматизированного управления из комплекта технических средств КТС АУ". Как отметили эксперты, речь идет о планшете, который есть в распоряжении командира "антидронового" подразделения. Максимальная дальность расположения этого модуля автоматизированного управления от РЛС составляет 5 км.

Далее данные о цели передаются на непосредственно средство поражения или подавления цели. Основным средством поражения своего нового комплекса в России называют ПЗРК 9К333 "Верба". Он, по данным "Рособоронэкспорта", может уничтожать цели на дальности от 500 до 6000 метров и на высоте от 10 до 3500 метров.

"Учитывая, что РЛС 1Л122 уже и так входит в состав комплекса 9К333 "Верба", то "новизна" системы заключается именно в "высоком уровне автоматизации", а также интеграции в него носимых антидроновых комплексов как средств подавления — на выставке в ОАЭ оккупанты демонстрировали свой новый комплекс в паре с антидроновым ружьем "Аргумент-2", которое может влиять на навигационные каналы на расстоянии до 2,1 км и на каналы управления — 1,1 км", – резюмировали аналитики издания.

Российское оружие на войне в Украине

Украинские военные уничтожили редкую систему радиоэлектронной борьбы оккупационных войск под названием "Свет-КУ" – уже третью с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Одну из таких систем уничтожили в августе, а другую "затрофеили" в марте 2022 года.

Тем временем армия РФ получила партию новых БМП с "глушилками" дронов. По крайней мере, такую информацию распространяют пропагандистские СМИ России. Отмечается, что машины получили крепления для установки дополнительных бронелистов и противокумулятивных решеток в бортовой и передней проекциях.

Вас также могут заинтересовать новости: