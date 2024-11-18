Производство двигателей для крылатых ракет может быть слабым местом современной России.

Определенную часть ракет Х-101, которые РФ применила во время удара 17 ноября, оснастили советскими двигателями Р-95-300 вместо штатных ТРДД-50А. Об этом сообщает Telegram-канал "Полковник ГШ".

Эксперты обратили внимание на то, что на фюзеляжах некоторых ракет маркером была нанесена отметка об установке именно двигателя старого типа - "95-300". "Это первый зафиксированный случай такого симбиоза современной крылатой ракеты рф и устаревшего советского двигателя", - говорят специалисты.

Они отмечают, что Р-95-300 не производят в России, поэтому возможно, что эти двигатели взяты из крылатых ракет Х-55. Последняя была разработана в конце 1970-х - начале 1980-х. На вооружение ее приняли в 1983 году. Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

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Эксперты считают, что новый подход демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются россияне при производстве двигателей для крылатых ракет.

Стоит также добавить, что ранее Р-95-300 уже замечали на управляемых авиационных ракетах типа Х-59 (МК, МК2). В отличие от Х-101 они являются ракетами класса "воздух-поверхность" среднего радиуса.

Ракета Х-101 - последние новости

Ранее сообщалось, что ракета Х-101, которой россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в июле, содержала западные комплектующие . Также авторы отмечали, что Москва производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабной войны.

Еще раньше специалисты выяснили, что РФ начала снаряжать свои Х-101 кассетными суббоеприпасами. По их словам, ракеты новой версии представляют опасность даже после того, как их сбили.

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