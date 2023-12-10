Россияне утверждают, что модернизировали иранские дроны, которыми бьют по Украине.

В России хвастаются установкой реактивных двигателей на дроны-камикадзе "Шахед". Если это действительно удастся сделать, украинская ПВО будет иметь определенные проблемы с их перехватом. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии "24 канала".

Он отметил, что не стоит на слово верить заявлениям россиян о том, что с новым двигателем "Шахеды" будут летать втрое быстрее. Делать какие-то реальные выводы можно будет лишь после того, как такие дроны будут применены. Но если гипотетически россиянам действительно удастся поставить реактивный двигатель на эти беспилотники, это усложнит работу для украинских зенитчиков, говорит Коваленко.

По его словам, наземным мобильным группам на пикапах, которые сейчас перехватывают вражеские дроны, будет трудно бороться с целями, летящими со скоростью 500 – 600 километров в час. Но для зенитно-ракетных комплексов дроны с реактивным двигателем наоборот станут более заметной целью, а скорость полета значения все равно не будет иметь.

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Однако здесь уже возникает другая проблема-дополнительные расходы дефицитных зенитных ракет и общее рассредоточение внимания именно зенитно-ракетных комплексов.

"Если россияне действительно начнут использовать "Шахеды" с новыми двигателями массово, в чем на сегодня есть сомнение, то это будет проблемой по их перехвату для мобильных групп, а также повлечет сверхбольшой расход ракет для ЗРК", – подчеркнул Коваленко.

Россия модернизирует "Шахеды"

Как писал УНИАН, в России заявили о выходе новой версии дронов "Шахед" с реактивными двигателями. Если раньше эти БПЛА могли разгоняться максимум до 200 км/ч, то сейчас, как утверждается – до 450-600 км/ч.

Примечательно, что в ноябре Иран представил свой новый дрон-камикадзе с реактивным двигателем Shahed-238. При этом и Россия, и сам Иран до сих пор утверждают, что по Украине прилетают созданные в самой России ее собственные дроны "Герань", а не иранские "Шахеды".

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