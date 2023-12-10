Если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч и даже выше, утверждает российский генерал.

В России заявили о выходе новой версии дронов "Герань", как в РФ называют иранские беспилотники "Шахед". На них были установлены реактивные двигатели, в результате чего БпЛА стали двигаться в несколько раз быстрее.

Об этом рассказал российский генерал-майор Владимир Попов в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов. Если раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

"До 800 км/ч уже развивается, а на пикировании может больше быть. Поэтому конечно противодействие со стороны противника уменьшается и точностные характеристики увеличиваются. Он более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже поменялась. Используется в большом количестве система ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации – УНИАН)", — добавил Попов.

Ожидается, что сбивать эти дроны теперь будет сложнее. Кроме того, Попов рассказал о боеприпасе, который несут эти дроны. Некоторые из них могут иметь 7-8 килограммов взрывчатки.

"Уже реально любой бронированный объект – будь то танк или БМП, или какое-то большое артиллерийское орудие – будет уничтожен гарантированно. Останется только движущая часть", – утверждает российский генерал.

Как РФ модернизирует оружие

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия все время пытается улучшить оружие, которое использует в войне против Украины. В частности, агрессор модернизирует БпЛА. По словам Игната, россияне делают их менее заметными.

Кроме того, в Росси утверждают, что тестируют систему "свой-чужой" для дронов. В "Ростехе" заявили, что "Ростех", речь идет о "малогабаритном устройстве" массой 150 граммов, которым можно комплектовать "широкую линейку" беспилотников.

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