Уже почти год Украина борется за свою независимость в активной фазе войны с Российской Федерацией. Полномасштабное вторжение изменило общественное мнение в Украине владения оружием.

До февраля 2022 года механизм получения разрешения на оружие регулировался приказом МВД за №622 от 21 августа 1998 года и приказом МВД за №379-дск от 13 июня 2000 года. При этом, процедура получения разрешения на оружие, закрепленная этими документами, является довольно длительной и бюрократической. Однако, в марте 2022 года - на период военного положения - МВД упростило соответствующую процедуру, издав приказ №170. Но этот документ упростил порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно в отношении охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Согласно пункту 8.8. приказа №622, охотничьим огнестрельным оружием является огнестрельное оружие, которое соответствует требованиям, установленным к охотничьему оружию техническим регламентом, а при его отсутствии - национальным (отраслевым) стандартом. Охотничье огнестрельное оружие может быть:

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длинноствольным нарезным (например, полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47);

длинноствольным гладкоствольным (примером такого оружия является ружье или дробовик);

длинноствольной комбинированной (приклад - ружья, сочетающие в себе два ствола: нарезной и гладкоствольный).

Порядок получения разрешений на другие виды оружия (травматическое или холодное) не изменился.

Разрешение по оружию выдается без медицинской справки

При отсутствии каких-либо разрешений, лица, которые достигли 18 лет, могут владеть пневматическим оружием калибром менее 4,5 миллиметров и скоростью полета пули ниже 100 метров в секунду, револьверами и пистолетами под патрон Флобера, ножами бытового назначения, а также газовыми баллончиками (помимо тех, которые используются сотрудниками правоохранительных органов). Оборот указанной категории средств самообороны не регулируется законодательством Украины.

Кроме этого, приказом №170 не изменили возраст получения разрешений на то или иное оружие, в частности:

с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, охолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;

с 21 года - разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;

с 25 лет - разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Следует отметить, что определенные категории граждан (в силу занимаемых должностей и выполнения служебных обязанностей) имеют также право получить разрешение на приобретение и хранение "травматического оружия" (устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия). К таким категориям лиц относятся работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники; лица, участвующие в уголовном судопроизводстве; народные депутаты Украины, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы (дружинники); военнослужащие, кроме тех, которые проходят срочную военную службу; государственные служащие; журналисты.

По приказу №170, на время введения военного положения в процедуре изменилось следующее:

Сократилось время получения разрешения (разрешение должно быть выдано после проведения органами полиции проверок (при наличии такой возможности), срок проведения которой не может превышать два дня).

Разрешение по оружию выдается без медицинской справки.

Не является обязательным прохождение теоретической части и сдача экзамена на знание и владение оружием.

Разрешение, полученное по сокращенной процедуре во время действия военного положения, будет действовать до окончания срока действия правового режима военного положения.

После прекращения военного положения огнестрельное оружие должно быть сдано гражданами в органы полиции не позднее 10 дней. Или соответствующее оружие (не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения) может быть оформлено по приказу №622, или реализовано в установленном порядке.

Уменьшили количество критериев, по которым в получении разрешения на владение охотничьим огнестрельным оружием может быть отказано, или аннулировано, если он уже был издан.

Обстоятельствами для отказа в получении разрешения на оружие могут быть:

наличие данных о систематическом (два или более раза) нарушении общественного порядка (привлечение два или более раз в течение года к административной ответственности по статье 173 КУоАП);

систематическое нарушение требований Инструкции, утвержденной приказом №622 по хранению, перевозке, использованию ранее приобретенного оружия, устройств (привлечение два или более раза в течение года к административной ответственности по статьям 174, 190, 191, 193, 194, 195 КУпАП);

управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции (привлечение в течение года к административной ответственности по частям второй, третьей статьи 130 КУпАП);

незаконные производства, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах (привлечение в течение года к административной ответственности два или более раз за статьей 44 КУпАП);

совершение домашнего насилия (привлечение в течение года к административной ответственности по статье 173-2 КУпАП);

наличие информации об уведомлении такому лицу о подозрении или информации о составлении относительно такого лица уведомления о подозрении, которое не вручено из-за неустановления его местонахождения;

наличие у лица судимости за тяжкое преступление, особо тяжкое преступление, которое не погашено или не снято в установленном порядке;

в течение года со дня вступления в законную силу решения суда о конфискации или возмездное изъятие оружия.

Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"