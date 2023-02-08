Уже почти год Украина борется за свою независимость в активной фазе войны с Российской Федерацией. Полномасштабное вторжение изменило общественное мнение в Украине владения оружием.
До февраля 2022 года механизм получения разрешения на оружие регулировался приказом МВД за №622 от 21 августа 1998 года и приказом МВД за №379-дск от 13 июня 2000 года. При этом, процедура получения разрешения на оружие, закрепленная этими документами, является довольно длительной и бюрократической. Однако, в марте 2022 года - на период военного положения - МВД упростило соответствующую процедуру, издав приказ №170. Но этот документ упростил порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно в отношении охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Согласно пункту 8.8. приказа №622, охотничьим огнестрельным оружием является огнестрельное оружие, которое соответствует требованиям, установленным к охотничьему оружию техническим регламентом, а при его отсутствии - национальным (отраслевым) стандартом. Охотничье огнестрельное оружие может быть:
- длинноствольным нарезным (например, полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47);
- длинноствольным гладкоствольным (примером такого оружия является ружье или дробовик);
- длинноствольной комбинированной (приклад - ружья, сочетающие в себе два ствола: нарезной и гладкоствольный).
Порядок получения разрешений на другие виды оружия (травматическое или холодное) не изменился.
Разрешение по оружию выдается без медицинской справки
При отсутствии каких-либо разрешений, лица, которые достигли 18 лет, могут владеть пневматическим оружием калибром менее 4,5 миллиметров и скоростью полета пули ниже 100 метров в секунду, револьверами и пистолетами под патрон Флобера, ножами бытового назначения, а также газовыми баллончиками (помимо тех, которые используются сотрудниками правоохранительных органов). Оборот указанной категории средств самообороны не регулируется законодательством Украины.
Кроме этого, приказом №170 не изменили возраст получения разрешений на то или иное оружие, в частности:
- с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, охолощенного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов;
- с 21 года - разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;
- с 25 лет - разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.
Следует отметить, что определенные категории граждан (в силу занимаемых должностей и выполнения служебных обязанностей) имеют также право получить разрешение на приобретение и хранение "травматического оружия" (устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия). К таким категориям лиц относятся работники суда, правоохранительных органов и их близкие родственники; лица, участвующие в уголовном судопроизводстве; народные депутаты Украины, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы (дружинники); военнослужащие, кроме тех, которые проходят срочную военную службу; государственные служащие; журналисты.
По приказу №170, на время введения военного положения в процедуре изменилось следующее:
- Сократилось время получения разрешения (разрешение должно быть выдано после проведения органами полиции проверок (при наличии такой возможности), срок проведения которой не может превышать два дня).
- Разрешение по оружию выдается без медицинской справки.
- Не является обязательным прохождение теоретической части и сдача экзамена на знание и владение оружием.
- Разрешение, полученное по сокращенной процедуре во время действия военного положения, будет действовать до окончания срока действия правового режима военного положения.
- После прекращения военного положения огнестрельное оружие должно быть сдано гражданами в органы полиции не позднее 10 дней. Или соответствующее оружие (не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения) может быть оформлено по приказу №622, или реализовано в установленном порядке.
- Уменьшили количество критериев, по которым в получении разрешения на владение охотничьим огнестрельным оружием может быть отказано, или аннулировано, если он уже был издан.
Обстоятельствами для отказа в получении разрешения на оружие могут быть:
- наличие данных о систематическом (два или более раза) нарушении общественного порядка (привлечение два или более раз в течение года к административной ответственности по статье 173 КУоАП);
- систематическое нарушение требований Инструкции, утвержденной приказом №622 по хранению, перевозке, использованию ранее приобретенного оружия, устройств (привлечение два или более раза в течение года к административной ответственности по статьям 174, 190, 191, 193, 194, 195 КУпАП);
- управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции (привлечение в течение года к административной ответственности по частям второй, третьей статьи 130 КУпАП);
- незаконные производства, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах (привлечение в течение года к административной ответственности два или более раз за статьей 44 КУпАП);
- совершение домашнего насилия (привлечение в течение года к административной ответственности по статье 173-2 КУпАП);
- наличие информации об уведомлении такому лицу о подозрении или информации о составлении относительно такого лица уведомления о подозрении, которое не вручено из-за неустановления его местонахождения;
- наличие у лица судимости за тяжкое преступление, особо тяжкое преступление, которое не погашено или не снято в установленном порядке;
- в течение года со дня вступления в законную силу решения суда о конфискации или возмездное изъятие оружия.
Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"