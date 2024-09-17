Украинские оборонные предприятия ежедневно рискуют из-за того, что вся информация о них содержится в открытых реестрах.

В Украине до сих пор не существует программы доступных кредитов "5-7-9" для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), как, например, она работает для поддержки малого и среднего бизнеса, заявляет глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в эксклюзивном интервью "УНИАН". Кроме того, эксперт рассказал о ряде других неприятностей.

Чуть ли не самой главной проблемой для украинского ОПК является "открытость данных". Реестры предприятия открыты, поэтому любой пользователь может найти всю информацию в интернете — про земельные участки, адреса и так далее. Это, по его словам, приводило к последствиям.

"Это вызывает не только прямые угрозы удара. Например, ни один банк не даст кредит оборонному производителю, если есть риск потери имущества. А риски есть у каждой компании, потому что в Украине все данные открыты. Государству нужно над этим работать", - подчеркнул Бельбас. Видео дня

Кроме того, он заявил, что на третий год войны предприятия не ощущают поддержки государства.

"Кажется, что оборонная промышленность не является приоритетом для государства", - отметил Бельбас.

Глава предприятия также добавил, что частный ОПК сталкивается с проблемой отсрочки от мобилизации. "Украинская бронетехника" эту ситуацию исправила, но с ТЦК все равно сохраняются нюансы.

"Были случаи, когда сотрудник, поданный на бронь, шел на ВЛК и уже не возвращался из территориального центра комплектования. Поэтому мы сосредоточились на юридическом сопровождении сотрудников, пришлось обращаться и писать письма в Минобороны и даже Главкому, чтобы забронировать специалистов", - утверждает Бельбас.

Что касается других проблем, по его словам, острым вопросом до сих пор остается ситуация с электроэнергией. Несмотря на то, что их производство получило статус "критической инфраструктуры", отключения света продолжаются наравне с обычными гражданами.

"Еще одна проблема — форс-мажоры. Из-за уничтожения оборудования у нас произошла задержка по контракту, а наш "самый справедливый" суд решил, что ракетный удар не является форс-мажором. Штрафные санкции из-за этого решения стоили нам несколько миллионов гривен", - добавил эксперт.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал о том, что же происходит с разработкой нового оружия. По словам экс-главы Минстратегпрома Александра Камышина, все возможности для разработок у Украины есть, вот только средств на это у государства нету.

Кроме того, по информации аналитиков, россияне столкнутся с дефицитом оружия и техники. Это, в первую очередь, должно углубить зависимость оккупантов в этом вопросе от иностранных партнеров (Ирана, КНДР). В среднесрочной и долгосрочной перспективе РФ должна столкнуться с проблемами в ходе расширения собственного ОПК.

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