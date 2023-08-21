Швеция нуждается в этих самолетах для собственной обороны.

Передача Украине шведских истребителей Gripen пока не планируется, поскольку Швеция нуждается в этих самолетах для собственной обороны, ведь ее заявка на вступление в НАТО еще не завершена.

Как сообщает Guardian, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью TV4. В то же время, не исключив возможность таких поставок в будущем.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по поставке шведских самолетов Украине нет", - сказал он.

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Швеция и НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в 2022 году, и Финляндия в апреле 2023 года стала членом Альянса. В то же время заявка Швеции еще не ратифицирована двумя странами - Турцией и Венгрией.

Истребители Gripen - что известно

В феврале 2023 года стало известно, что Швеция получила запрос Украины на передачу истребителей Gripen шведского производства, но пока не готова их передать.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию вновь обратился с просьбой о передаче нашей стране истребителей Gripen. При этом он отметил, что тестовые испытания Грипенов с участием украинцев - наших пилотов, уже начались.

Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его спроектировала и производит компания Saab. По данным из открытых источников, стоимость одного такого самолета составляет от 40 до 60 млн долларов.

Ранее в Воздушных силах Украины отмечали, что самолеты Gripen находятся в рейтинге приоритетных для получения.

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