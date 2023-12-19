Сейчас активно обсуждается возможность совместного использования ядерного оружия странами НАТО.

Не так давно в сети появились фотографии американского истребителя F-35A, оснащенного испытательными версиями бомбы B61-12 - новейшим вариантом семейства ядерных гравитационных бомб воздушного базирования. Их опубликовал глава боевого воздушного командования Нидерландов Йохан ван Девентер, чтобы объявить о возможности совместного использования ядерного оружия странами НАТО, пишет журнал The National Interest.

Отмечается, что поскольку многие государства-члены Альянса уже закупили американскую платформу F-35 Lightening II, потенциал для миссии по совместному использованию ядерного оружия существует. И это может стать историческим событием, ведь такого типа сотрудничества не существовало со времен Холодной войны.

"Учитывая растущую нестабильность в Восточной Европе в свете продолжающегося вторжения Москвы в Украину, некоторые аналитики полагают, что этот потенциал в масштабах всего НАТО будет способствовать дальнейшему укреплению сплоченности и единства трансатлантического Альянса", - говорится в публикации.

Бомба Б61-12 - что известно

Новая бомба B61-12 является новейшим вариантом американского семейства ядерных гравитационных бомб воздушного базирования B61.

Модель B61-12 по сути представляет собой комбинацию новых компонентов и отремонтированных компонентов более ранних вариантов, включая B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Создание новой бомбы планируется завершить к 2025 году, и ожидается, что она продлит срок службы бомбы B61 на 20 лет.

"Бомба длиной 12 футов и массой 825 фунтов завершила свои первые успешные летные испытания на самолете F-15 Eagle ВВС еще в 2020 году, где она была сброшена с высоты более 25 000 футов и оставалась в воздухе примерно минуту, прежде чем поразить цель", - пишет журнал.

Отмечается, что новая бомба будет оснащена ядерной боеголовкой малой мощности, позволяющей поражать военные цели с минимальным побочным ущербом.

Истребители F-35 - характеристики

Известно, что в 2021 году F-35A стал первой платформой пятого поколения, почти сертифицированной как планер, способный нести ядерное оружие. Во время демонстрации два таких истребителя сбросили копию B61-12 на испытательном полигоне Тонопа в Неваде. Истребители успешно прошли испытания и получили сертификат ядерной конструкции.

F-35 стал результатом проекта производственного гиганта Skunk Work, целью которого была разработка усовершенствованной системы короткого взлета/вертикальной посадки как для ВМФ, так и для ВВС.

Существует три варианта Lightening II: вариант F-35A с обычным взлетом и посадкой, используемый ВВС, вариант F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты и вариант F-35C с возможностью авианосца для ВМФ.

F-35 считается самой сложной платформой пятого поколения, когда-либо летавшей в небе. Lightening II может развивать скорость до 1,6 Маха (в несколько раз превышает скорость звука). Усовершенствованная платформа также оснащена совмещенными датчиками, создающими единое интегрированное изображение поля боя, что повышает ситуационную осведомленность пилотов.

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