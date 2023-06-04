Он отметил, что баллистические ракеты летят очень быстро, поэтому иногда у ПВО мало времени на реагирование.

Этой ночью Россия снова пыталась атаковать украинскую столицу, но все воздушные цели были сбиты на подлете в Киев. Эту информацию в эфире 1+1 прокомментировал военный эксперт Александр Коваленко.

Он объяснил, почему в одних случаях цели сбивают на подступах к столице Украины, а в других - уже над Киевом:

"Все зависит от того, что это за цель. Если мы говорим, например, о баллистической ракете или гиперзвуковой, то это с высокой вероятностью, если запускают баллистический "Искандер" на границе с Украиной, это несколько минут реагирования".

Поэтому через несколько минут система ПВО успевает лишь встать на боевое дежурство, зафиксировать эту цель и взять на сопровождение, а затем - осуществить залп. Эксперт объясняет, что в зависимости от локации время подлета баллистической ракеты в Киев может быть несколько минут, может, даже меньше, поскольку они очень быстрые.

"Именно поэтому ее сбивают над Киевом, а если крылатая - на подлете", - подытожил Коваленко.

Атака на Киев и область в ночь на 4 июня 2023 года

Россия около двух часов ночи 4 июня запустила ракеты и "Шахеды" по территории Украины. Затем начали появляться сообщения, что на подступах к Киеву работает ПВО.

В КГВА заявили позже, что до Киева ни одна воздушная цель не долетела, силы противовоздушной обороны сбили все на подступах к столице.

Напомним, в последнее время Россия все чаще запускает по территории Украины баллистические ракеты, в частности "Искандер".

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