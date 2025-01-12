Преимуществами артиллерии является большая дальность, мощные выстрелы, а также независимость от погодных условий и РЭБ.

Роль беспилотников на фронте растет, но несмотря на все их преимущества дроны никогда не смогут заменить артиллерию. Об этом рассказал в эфире Украинского Радио основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

Эксперт отметил, что дроны и артиллерия на фронте взаимодополняют друг друга, ведь артиллерия сейчас уже не может существовать без аэроразведки и передачи информации для корректировки артиллерийского огня.

В то же время он отмечает: преимуществами артиллерии является большая дальность, мощные выстрелы, а также независимость от погодных условий.

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Так. большинство беспилотников - это дроны FPV, которые несут относительно небольшой заряд - 2-3 кг. К тому же дрон не может лететь в плохую погоду - дождь, снег или ветер, и это если не брать во внимание средства РЭБ.

"Для артиллерии дождь, ветер, снег не играет никакой роли. Выстрел 155 калибра весит 47 кг. И несет 6-7 кг взрывчатки. Фугасный боеприпас, когда он взрывается, его разрывает на огромное количество мелких обломков. Если рядом находится пехота врага, то она будет поражена этими обломками. Мы уже знаем о кассетных боеприпасах, когда снаряд раскрывается в воздухе и из него выпадают десятки мелких гранат. Наиболее распространенный кассетный боеприпас калибра 155 мм, это 88 гранат, которых 72 штуки противопехотных и против БМП, БТР. И один такой выстрел может накрыть большую территорию, большую площадь и уничтожит пехоту, которая наступает или уничтожит даже артиллерию врага", - отметил Нарожный.

В дальности выстрела также выигрывает артиллерия. Если для FPV-дрона это 10-15 км с сигналами усиления, то для обычной ствольной артиллерии 155 калибра - 30 км, а если брать фугасные боеприпасы, то САУ Богдана имеет дальность 42 км.

Эксперт также отметил, что с 2014 года артиллерия изменилась очень сильно - и по количеству бригад - с 5 до 14 - и по качеству вооружения.

"Это и наши САУ "Богдана", и "Цезари", и "Archer", и немецкие... Очень много их идет. Уже почти не осталось советского вооружения. Есть немного "Пионов", "Гиацинтов", "Ураганов". Стиль работы артиллерии совсем другой", - рассказывает Нарожный.

Война в Украине - новости

Как писало издание DW, несмотря на все преимущества западной артиллерии, в случаях, когда она выходит из строя, бойцам ВСУ приходится месяцами ждать ее ремонта из-за нехватки запчастей.

Ранее издание Forbes писало, что Украина создала беспилотник "Винчестер" с ружьями для борьбы с российскими дронами. Однако теперь их новыми целями становятся не только вражеские дроны, но и российская пехота.

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