Наиболее распространенными проблемами являются сбои в программном обеспечении, перегрев систем управления и стволов орудий.

Когда западное оружие повреждается в войне на Украине, его приходится отправлять на ремонт за границу, и часто его приходится ждать месяцами, пишет DW.

Как рассказал изданию один из украинских артиллеристов, военные очень ценят немецкие Panzerhaubitze 2000, отмечая их качество и точность. Однако гаубицы используются на фронте слишком интенсивно, что приводит к частым поломкам.

Наиболее распространенными проблемами являются сбои в программном обеспечении, перегрев систем управления и стволов орудий. По словам командира дивизии, иногда из строя выходит до двух третей немецких гаубиц. При этом даже ремонт, который украинские техники могли бы выполнить на месте, например, замена стволов, затягивается из-за отсутствия запчастей.

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"Сколько времени потребуется на ремонт, зависит от запасных частей: от двух до шести месяцев", - говорит военный.

Комментируя эту проблему, Маркус Фабер, глава комитета Бундестага по обороне, заявил газете Bild: "Абсурдно, что в настоящее время из-за отсутствия запчастей выходит из строя больше систем вооружений, чем в результате вражеского огня".

В то же время сейчас прилагаются усилия, чтобы минимизировать задержки и бюрократические препоны.

Так, франко-германская оружейная группа KNDS, которая производит гаубицы, в начале октября открыла дочернее предприятие и офис в Киеве. Это позволит улучшить координацию с украинскими властями и ремонтными мастерскими и ускорить ремонт техники.

"Инсайдеры сообщают, что оборудование, необходимое для ремонта гаубиц, танков и другой тяжелой техники, уже начало поступать в Украину из Германии и Франции". – пишет DW.

В правительстве Германии заявили, что стремятся обеспечить ВСУ комплексными материалами для самостоятельного поиска неисправностей и технического обслуживания

Ремонт военной техники также замедляется из-за бюрократии. В Германии на каждую запасную часть необходимо получать отдельную лицензию на экспорт вооружений. По словам представителя одной из оборонных компаний, на это могут уйти месяцы. По его словам, производители заинтересованы в создании "военной Шенгенской зоны", упростит процесс получения разрешений в рамках Европейского союза, и ускорит транспортировку оружия между странами-членами, без экспортных лицензий. Источник из немецкой оборонной компании сказал DW, что было бы важно, чтобы Украина стала частью этого процесса.

Ремонт западной техники для ВСУ

Ранее Германия решила закрыть центр по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины, который расположен на востоке Словакии и перенести его на территорию своей страны.

Отмечается, что решение было принято после длительных переговоров, из-за проблем со стороны Словакии, которая неоднократно создавала трудности в работе ремонтного центра. Имелись также разногласия в трактовке европейских таможенных правил.

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