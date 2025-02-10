Так называемая MOAB является одной из крупнейших авиабомб, оснащенных системой спутникового наведения.

Беспощадно СМИ сообщили, что США согласовали продажу Тель-Авиву одной из самых мощных бомб в своем арсенале - GBU-43/B MOAB, также известной, как "мать всех бомб". Сейчас эксперты Defense Express попытались разобраться в этом вопросе.

Они обратили внимание на то, что несмотря на указание источника в виде заявления спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, подтверждения этому пока нет

"Более того, сама формулировка цели передачи этой бомбы и некоторые аспекты ее использования дают основания полагать, что что-то с этим не так", - пишет Defense Express.

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Во-первых, MOAB не является противобункерной бомбой. Таким образом, ее нельзя эффективно использовать против подземных заводов, которые, очевидно, могут стать главными целями для израильтян.

Во-вторых, как известно, носителем GBU-43/B выступает транспортный самолет Lockheed C-130. Проблема заключается в том, что прорваться на большом тихоходном самолете к "сердцу Ирана" будет практически невозможно, а подвесить бомбу под израильские истребители не позволяют ее размеры.

Наконец, стоит сказать, что Израиль уже получил от США разрешение на закупку авиационных бомб других типов, которые кажутся более уместным выбором в контексте возможной ирано-израильской войны. Поэтому вряд ли мы увидим MOAB в распоряжении израильских военных.

GBU-43/B MOAB - справка

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast является американской авиационной бомбой, созданной в 2002-2003 годах.

По характеру поражающего воздействия МОАВ является фугасной бомбой. MOAB имеет длину 9 м и диаметр 103 см. Вес GBU-43/B составляет более 9,5 тонн, из которых примерно 8,5 тонн приходится на взрывчатое вещество H-6. Сила взрыва бомбы составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте.

Интересно, что ранее россияне заявили, что использовали против Украины условный аналог МОАВ, который получил название ОДАБ-9000. Впрочем, даже сам факт существования этого боеприпаса вызывает у экспертов большие сомнения.

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